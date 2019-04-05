Самолеты-разведчики ВВС США были замечены у границ России

Сразу два самолета ВВС США провели разведку у российских границ в четверг, 4 апреля. В районе Калининградской области был замечен Boeing RC-135V Rivet Joint, а у побережья Сочи — Lockheed ЕР-3Е, такие данные приводит PlaneRadar.

По данным портала, Boeing RC-135V Rivet Joint вылетел с британской авиабазы Милденхолл, а Lockheed ЕР-3Е — с базы Суда-Бэй на острове Крит. Официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало.

Ранее в тот же день сообщалось, что самолет Saab-340 шведских Королевских военно-воздушных сил (ВВС) провел многочасовой разведывательный полет на северо-западе России. Воздушное судно более четырех часов летало над районами Ленобласти, Санкт-Петербургом и Карельским перешейком. Отмечается, что полет проходил в рамках Договора по открытому небу.

1 апреля у границ России в районе Калининградской области был замечен стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress.