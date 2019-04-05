Статья о суперспособностях российского спецназа вызвала скандал

Министерство обороны России хочет выяснить источники информации, которые использовал автор официального журнала ведомства Николай Поросков при подготовке статьи о боевых методиках парапсихологии. Об этом сам Поросков рассказал "Фонтанке".

"Министерство обороны выясняет, откуда я взял эту информацию. Я пишу объяснительные. (...) Похоже, хотят узнать, откуда Николай Николаевич Поросков взял такую "странную информацию", чтобы доложить руководству. Серьезное идет разбирательство", — сказал полковник.

Публикация о "парапсихологическом спецназе" появилась в февральском номере журнала Минобороны "Армейский вестник". В статье Поросков рассказал, что российских военных обучают невербальному допросу при помощи метаконтакта — специальной технологии, позволяющей добывать информацию в состоянии измененного сознания при помощи телепатической связи. Автор утверждает, что российский спецназ использовал этот метод во время чеченских кампаний.

Председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил, что работы по боевой парапсихологии были признаны лженаучными. Он назвал обсуждение реализации подобных техник "способом выжимать средства из государственного бюджета".