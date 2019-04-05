Россия проводит на Курильских островах учебные стрельбы

В ближайшие несколько дней наши военные, дислоцированные на Курилах, проведут на своих полигонах учебные стрельбы.

Об "огневой" тренировке командование островных гарнизонов заранее оповестило власти Токио, которые отреагировали на сообщение болезненно. "Это несовместимо с нашей позицией по вопросу Северных территорий", - цитируют информагентства слова представителя японского МИД. Более того, официальные лица страны вручили российским дипломатам ноту протеста.

Возмущение соседей в общем-то обычной армейской практикой (зачем нужны воинские части, в которых солдат не учат стрелять, водить и обслуживать технику?) наших военных не смутило. Занятия по огневой подготовке они в любом случае организуют, что бы там ни говорили японцы.

Курилы - суверенная территория России, и мы вольны делать все необходимое для ее надежной защиты. По военной линии - в первую очередь. Тем более что к реакции Токио наши политики, дипломаты и генералы привыкли.

Любой прилет на Курилы больших чиновников из Москвы вызывает у японских властей сильнейшее раздражение. В Токио считают Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своей территорией, давно и безуспешно добиваются передачи их под свой контроль. Да что там приезд чиновников, - даже самые небольшие армейские учения на островах соседи воспринимают нервно.

Достаточно вспомнить о протесте Токио в связи с проведенными в середине марта на Курилах войсковыми учениями РФ.

Тогда на островах Кунашир и Итуруп отрабатывали учебные задачи всего 500 солдат и офицеров, к маневрам привлекли 70 единиц боевой техники. Масштабной эту тренировку при всем желании не назовешь - считай, шло батальонное тактическое учение. А шуму соседи устроили, будто на Курилах Генштаб организовал наступательную стратегическую операцию.

Любопытная деталь. Осенью прошлого года на Дальнем Востоке минобороны проводило действительно крупнейшие учения, и по просьбе Японии Курилы в список затронутых маневрами регионов не вошли. А когда на эти учения позвали японских военных наблюдателей, приглашение в Токио проигнорировали. Зато к нынешним огневым тренировкам на Курильских островах соседи, похоже, проявляют явно избыточный интерес.

Вместо пяти старых армейских "хозяйств" на островах Кунашир и Итуруп по заказу минобороны построили два современных военных городка

Впрочем, планы обустройства курильских гарнизонов и оснащения местных воинских частей современным оружием и техникой наши генералы никогда особо не скрывали. Еще в 2016-м министр обороны Сергей Шойгу заявил, что из типовых быстровозводимых конструкций там в общей сложности построят 392 новых здания и сооружения. Это, по словам Шойгу, "позволит обеспечить размещение личного состава и поступающей техники, а также ее постановку на боевое дежурство". А военные городки на Курилах будут иметь развитую инфраструктуру - с детскими садами, школами, культурно-досуговыми центрами и общежитиями.

Но главное, что острова уже сейчас надежно прикрыты от нападения. Несколько лет назад на замену стареньким бронетранспортерам туда поставили армейские бронеавтомобили повышенной проходимости "Тигр". Выбор этой машины для прикрытия береговой линии выглядел логичным. ГАЗ-233014 специально создавали для езды по бездорожью, которого на Курилах хоть отбавляй.

В отличие от бронетранспортера "Тигр" имеет очень приличную скорость - до 125 километров в час. Носиться по сопкам с зашкаливающим спидометром ему, конечно, не придется. Зато другой технический показатель - возможность преодолевать пересеченную местность на скорости порядка 60 километров в час - военные достаточно быстро оценили.

Им также пришлась по нраву хорошая управляемость автомобиля, его мягкая подвеска. Вкупе с пятимиллиметровой броней и вращающимся люком в крыше (там обычно устанавливают пулемет) эти характеристики делают армейский внедорожник подходящим для решения различных задач - от патрулирования местности до маневренного боя.

Помимо бронеавтомобилей островная группировка войск пополнилась другой техникой. Были сообщения, что несколько лет назад на Курилы перебросили танки Т-72Б3. Правда, в минобороны эту информацию тогда не комментировали. Но если она соответствует действительности, то эти мощные и маневренные бронированные машины стали главной ударной силой Сухопутных войск на островах.

Армейское руководство поменяло и дислокацию островных гарнизонов. Вместо пяти "хозяйств" на Кунашире и Итурупе построили два современных военных городка. Параллельно минобороны избавилось от ненужных ему объектов.

Изменился сам подход к системе обороны островов. Например, некоторые районы, которые ранее прикрывали взводы и роты 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, теперь оказались в зоне ответственности высокоточных боевых систем. Необходимость круглые сутки держать там солдат и офицеров отпала.

Помимо бронеавтомобилей "Тигр", в островные арсеналы и парки поставили современные артиллерийские системы и средства ПВО. Функцию прикрытия Курил с воздуха взяли на себя достаточно новые зенитно-ракетные средства. В том числе комплексы ПВО "Тор-М2У". Ни способны одновременно работать четырьмя ракетами по четырем воздушным целям. К тому же в расчете "Тора" всего два человека - командир и оператор.

В конце прошлого года Минобороны России сообщило о размещении на Курилах современных радиолокационных станций "Мыс-1". Вкупе с другими РЛС они позволят организовать на островах зону боевого дежурства средств ПВО.

Имеются там и эффективные ударные системы. В частности, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Первый бьет на дальность от 5 до 260 км. Второй дальше - до 300 и может отправить под воду целую эскадру вражеских кораблей.

Вот и получается, что рядовые в общем-то боевые стрельбы на Курилах, по поводу которых Токио заявил протест, на роль серьезного раздражителя в диалоге Москвы и Токио по спорным, как считают в Японии, территориям не тянет.

Юрий Гаврилов