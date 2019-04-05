Результаты израильских бомбардировок провинции Алеппо показали со спутника

Израильский оператор спутника наблюдения ImageSat International, известный своими публикациями о последствиях воздушных ударов ВВС Израиля по территории Сирии, опубликовал очередные кадры вероятных последствий налета, совершенного 27 марта 2019 года. Исходя из них, были поражены цели в промышленной зоне Шейх Наджар, расположенной в пригородной зоне Алеппо, на севере Сирии.

Источник изображения: ImageSat International

Судя по спутниковым снимкам, в Шейх-Наджаре уничтожены ангар и здание, которые визуально схожи с объектами, заметными на кадрах видеосъемки, опубликованной сирийским агентством U-News.

Ранее это агентство разместило снимки, на которых были показаны последствия израильских авиаударов, в том числе обнаруженные осколки бомб, в том числе управляемых GBU-39/B производства США. Данные авиабомбы находятся на вооружении ВВС нескольких стран, в том числе и ЦАХАЛ. Тогда это позволило предположить, что Израиль использовал F-35.

Источник изображения: ImageSat International

Одним из основных преимущество GBU-39 является малозаметность, благодаря которой можно "взломать" силы ПВО и ПРО и нанести удар по цели с высокой степенью точности. Дамаск обвинил в бомбардировке Израиль, однако правительство Израиля не стало брать на себя ответственность за данный налет.

Параллельно сообщается, что Дональд Трамп, недавно признавший Голанские высоты частью Израиля, готовится выступить с собственной мирной инициативой. По информации "Халидж онлайн", план мирного урегулирования, давно вынашиваемый администрацией Белого Дома, может быть представлен 15 мая, в день, в который по стандартному календарю было объявлено о независимости Израиля, и который в арабских странах носит название "День Накбы", или же День национальной катастрофы палестинского народа.

Источник изображения: ImageSat International

По имеющимся данным, представлению плана предшествовала подробная проработка всех его аспектов. Для его реализации крайне важна поддержка умеренных арабских стран, которую Белый дом пытался обеспечить при помощи вояжа зятя Трампа Джареда Кушнера.

Согласно информации, опубликованной сайтом Gulf Online, администрации американского президента удалось заручится не только политической, но и экономической поддержкой стран Залива, так как важны все аспекты возможной сделки.

С резким осуждением сделки выступил один из лидеров ХАМАС Наиб Раджуб, назвав перспективный план Белого дома по "сделке века" "зловещим". В тревожном ожидании находятся как официальные лица Палестинской автономии, так и Израиля.