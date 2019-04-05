Российский космический грузовик "Прогресс" установил новый рекорд времени полета к МКС

Королев. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-11", стартовавший в четверг днем с космодрома Байконур, долетел и пристыковался к Международной космической станции за рекордное время, передает корреспондент "Интерфакса" из подмосковного Центра управления полетами.

Стыковка прошла в автоматическом режиме и состоялась в 17:22 МСК. Корабль стартовал в 14:01. Таким образом, продолжительность полета составила 3 часа 21 минуту. Установлен новый рекорд полета с Земли к МКС. Предыдущее достижение принадлежало кораблю "Прогресс МС-09", который в июле прошлого года добрался до станции за 3 часа 40 минут.

Абсолютный рекорд времени полета от старта до стыковки принадлежит также отечественному кораблю - беспилотному аппарату "Космос-188", который произвел первую в мире автоматическую стыковку, причалив 30 октября 1967 года к кораблю "Космос-186" через 68 минут после старта. Второе место по скорости стыковки занимает американский Gemini-11, который 12 сентября 1966 года состыковался с разгонным блоком "Аджена-11" после одного витка вокруг планеты через 94 минуты. Третье место пока принадлежит "Прогрессу МС-09".

Нынешний "грузовик" доставил на борт станции топливо, воду и другие грузы, необходимые для ее дальнейшей эксплуатации в пилотируемом режиме.