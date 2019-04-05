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05.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

В РПЦ армию назвали "курортом"

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Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службу
Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службу.
Источник изображения: Сорокин Донат/ТАСС

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов успокоил родителей, которые отправляют детей на службу по призыву.

"Армия сейчас – это курорт. Дедовщины нету, питание превосходное, и всего год. Не успеет человек оглянуться – остается 100 дней до приказа", – приводит его слова "Интерфакс" со ссылкой на программу "Беседы с батюшкой" в эфире телеканала "Союз".

Протоиерей отметил, что это время "пролетает молниеносно".

Отец Димитрий Смирнов призвал родителей бояться не армии, а малодетности – "бича, который мальчиков превращает в девочек".

Напомним, 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
05.04.2019 12:16
Для попа ,который приперся в армию потусоваться,может это и курорт,а для тех кто там служит это нелегкая работа,к которой нужно активнее привлекать попов,чтобы не курортничали...Окопы копать,это не псалмы петь и Кагор хлебать...
+3
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