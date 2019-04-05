В РПЦ армию назвали "курортом"

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службу.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов успокоил родителей, которые отправляют детей на службу по призыву.

"Армия сейчас – это курорт. Дедовщины нету, питание превосходное, и всего год. Не успеет человек оглянуться – остается 100 дней до приказа", – приводит его слова "Интерфакс" со ссылкой на программу "Беседы с батюшкой" в эфире телеканала "Союз".

Протоиерей отметил, что это время "пролетает молниеносно".

Отец Димитрий Смирнов призвал родителей бояться не армии, а малодетности – "бича, который мальчиков превращает в девочек".

Напомним, 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

Ольга Никитина