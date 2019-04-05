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05.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Полковника запаса Николая Пороскова, написавшего статью о применении российскими военными боевой парапсихологии для официального журнала Минобороны, заставили написать объяснительную.

"Сейчас началось разбирательство. Министерство обороны выясняет, откуда я взял эту информацию. Я пишу объяснительные. Поэтому рано подробно об этом говорить. Не могу. И не хочу. Похоже, хотят узнать, откуда Николай Николаевич Поросков взял такую "странную информацию", чтобы доложить руководству. Серьезное идет разбирательство", – рассказал полковник "Фонтанке".

Ранее в февральском номере официального журнала Минобороны России "Армейский сборник" вышла статья Николая Пороскова "Суперсолдат для войн будущего". В тексте утверждается, что в России готовят специальные подразделения, которые владеют техникой парапсихологии.

Автор статьи пишет, что методика была разработана советскими военными еще в середине 80-х годов. По его мнению, парапсихология может помочь найти тайники противника, снизить уровень боли у раненого и даже позволяет обходиться без пищи длительное время и при этом сохранять бодрость.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
05.04.2019 14:20
Цитата, q
обходиться без пищи длительное время и при этом сохранять бодрость.
А вот это всем полезно уметь. И к этому даже официально призывали. Денег, как грится, нет, но вы там держитесь... А полковник, выходит, раскрыл гос тайну - откуда ноги растут.
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