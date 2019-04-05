Противоторпедную систему "Морской паук" испытали в Германии

Немцы провели испытания системы, перехватывающей вражеские торпеды, на многоцелевом судне WTD 71.

Об этом сообщила компания Atlas Elektronik, создавшая систему SeaSpider.

Противоторпеды разработчики протестировали совместно с Германским техническим центром Бундесвера по корабельным и военно-морским вооружениям.

Новый комплекс включает в себя гидролокатор TDCL и собственно саму торпеду SeaSpider с надводной пусковой установкой.

По кораблю WTD 71 запустили две учебные торпеды: американскую 483-мм Mark 37 и немецкую тяжелую электрическую 533-мм DM2A3.

Система, как сообщают разработчики, успешно обнаружила их и локализовала их.

При испытаниях использовались противоторпеды без боевого заряда. Но в реальном бою, они бы подорвались рядом с вражескими целями.

Олег Корякин