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05.04.2019
Российская газета

Противоторпедную систему "Морской паук" испытали в Германии

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Источник изображения: Atlas Elektronik

Немцы провели испытания системы, перехватывающей вражеские торпеды, на многоцелевом судне WTD 71.

Об этом сообщила компания Atlas Elektronik, создавшая систему  SeaSpider.

 Противоторпеды разработчики протестировали совместно с Германским техническим центром Бундесвера по корабельным и военно-морским вооружениям.

Новый комплекс включает в себя гидролокатор TDCL и собственно саму торпеду SeaSpider с надводной пусковой установкой.

По кораблю WTD 71 запустили две учебные торпеды: американскую 483-мм Mark 37 и немецкую тяжелую электрическую 533-мм DM2A3.

Система, как сообщают разработчики, успешно обнаружила их и локализовала их.

При испытаниях использовались противоторпеды без боевого заряда. Но в реальном бою, они бы подорвались рядом с вражескими целями.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Германия
США
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
Военные учения
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