"Прогресс МС-11" пристыковался к МКС

Корабль долетел до станции по сверхкороткой схеме за 3 часа 20 минут

КОРОЛЕВ /Московская область/, 4 апреля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-11" пристыковался к Международной космической станции (МКС), долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился чуть более 3 часов 20 минут, сообщили в четверг в российском Центре управления полетами (ЦУП).

"Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-11" с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 17:22 мск", - сказали в ЦУП, уточнив, что грузовик причалил к стыковочному отсеку "Пирс".

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-11" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур в 14:01 мск. Через девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени носителя и продолжил самостоятельный полет к МКС.

Корабль доставил на станцию около 2 т различных грузов, в частности топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты.

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершил два витка вокруг Земли. До июля 2018 года "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Впервые сверхкороткую схему полета к МКС удалось реализовать при запуске грузового корабля "Прогресс МС-09", который успешно долетел до станции 10 июля 2018 года чуть более чем за 3,5 часа. Следующий корабль - "Прогресс МС-10" - вновь полетел к МКС 16 ноября 2018 года по старой двухсуточной схеме, поскольку это был первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии 11 октября 2018 года.