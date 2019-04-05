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05.04.2019
РИА Новости

Два американских самолета провели разведку у российских границ

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Американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing RC-135V
Американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing RC-135V.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американские военные самолеты были замечены у южных и западных границ России, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.


Так, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint взлетел с британской авиабазы Милденхолл, а затем пролетел около Калининградской области.

В свою очередь, Lockheed ЕР-3Е поднялся в небо с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит и приблизился к побережью Сочи.

В последнее время все чаще иностранные разведывательные самолеты и беспилотники появляются вблизи российских границ и военных объектов. Их периодически замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии. В марте участились полеты ядерных стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H у границ России.

Минобороны не раз призывало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон отвечает отказом.

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Великобритания
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Сирия
США
Продукция
B-52
KC-135
ЕР-3
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