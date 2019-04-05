Два американских самолета провели разведку у российских границ
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американские военные самолеты были замечены у южных и западных границ России, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.
13:05 мск.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США (OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14845 , взлетевший с авиабазы Милденхолл (#Mildenhall ,EGUN), разведывательный полёт около границы Калининградской области.#RC135 #USAF pic.twitter.com/4AUfDjCIeU
- PlaneRadar (@ua4wiy_) 4 апреля 2019 г.
Так, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint взлетел с британской авиабазы Милденхолл, а затем пролетел около Калининградской области.
В свою очередь, Lockheed ЕР-3Е поднялся в небо с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит и приблизился к побережью Сочи.
В последнее время все чаще иностранные разведывательные самолеты и беспилотники появляются вблизи российских границ и военных объектов. Их периодически замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии. В марте участились полеты ядерных стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H у границ России.
Минобороны не раз призывало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон отвечает отказом.
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