Два американских самолета провели разведку у российских границ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американские военные самолеты были замечены у южных и западных границ России, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Так, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint взлетел с британской авиабазы Милденхолл, а затем пролетел около Калининградской области.

В свою очередь, Lockheed ЕР-3Е поднялся в небо с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит и приблизился к побережью Сочи.

В последнее время все чаще иностранные разведывательные самолеты и беспилотники появляются вблизи российских границ и военных объектов. Их периодически замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии. В марте участились полеты ядерных стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H у границ России.

Минобороны не раз призывало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон отвечает отказом.