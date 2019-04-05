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05.04.2019
Известия.ru

Помпео заявил о планах НАТО достичь "мира посредством силы"

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/w80

Североатлантический альянс в эпоху соперничества с Россией, Китаем и Ираном продолжит добиваться "мира посредством силы". Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг, 4 апреля, открывая в Вашингтоне заседание совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств стран — участниц альянса.

"Наша структура предназначена для расширения возможностей каждого союзника, а не подчинения", — цитирует 4 апреля дипломата ТАСС. По словам Помпео, в НАТО сохраняется единство позиций. Примером этого он назвал единогласную поддержку со стороны союзников решения приостановить выполнение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу едины во мнении о несоблюдении Россией ДРСМД, поскольку у РФ появились "мобильные, трудно выявляемые, способные нести ядерные вооружения" ракеты, которые "снижают порог применения ядерного вооружения в конфликте".

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
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