Индии разрешили купить "Поморников"

Индийский флот расширит возможности противолодочной борьбы. Вчера, 3 апреля, портал flightglobal.com сообщил о том, что Госдепартамент США одобрил запрос ВМС Индии на приобретение 24 вертолётов MH-60R Seahawk.

В августе 2017 года Совет по оборонным закупкам Индии (DAC) выделил 460 млрд индийских рупий ($6,7 млрд) на новое вооружение, включая 24 вертолёта MH-60R, закупаемых в рамках программы MRH (многоцелевого вертолёта).

Вертолёт MH-60R Seahawk. Источник изображения: flightglobal.com

Вчера Госдепартамент одобрил потенциальную сделку и раскрыл некоторые её детали. Помимо 24 вертолётов Индии разрешено приобрести 30 многорежимных радаров APS-153 (V), 60 двигателей T700-GE-401C, 24 бортовые системы (ALFS), 1000 гидроакустических буёв AN/SSQ-36/53/62; 10 ракет AGM-114 Hellfire, 38 ракет APKWS; 70 приборов ночного видения AN/AVS-9, а также другое вооружение и оборудование. Потенциальная сумма сделки может составить $2,6 млрд. При этом в Минобороны Индии потенциальную сделку оценивали в $1,9 млрд.

Вертолёты Sikorsky MH-60R Seahawk — противолодочная модификация вертолёта UH-60 Black Hawk. Вертолёт Sikorsky UH-60 поступил на вооружение американской армии в 1979 году, придя на смену Bell UH-1. Известно, что сегодня на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолётов UH-60 в различных модификациях, кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по лицензии в других странах. Вертолёт вмещает до 14 человек (включая 3 членов экипажа) и может нести стрелковое, ракетное, торпедное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули.