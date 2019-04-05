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05.04.2019
Военное обозрение

МИД: страны НАТО увеличили ядерную составляющую в своих учениях

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Заместитель главы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко заявил об усилении ядерной составляющей в военных учениях, проводимых странами НАТО.

Источник изображения: twitter.com

Он отметил, что в учениях Североатлантического альянса участвуют стратегические бомбардировщики Соединенных штатов, совершающие полеты "в крайне чувствительных для интересов безопасности России зонах". 3 апреля американские бомбардировщики B-52 в очередной раз совершили имитацию ядерных ударов по России.

Замминистра иностранных дел также дал комментарии по поводу недавнего заявления главы НАТО Йенса Столтенберга о появлении у России новых трудновыявляемых ракет, способных нести ядерное вооружение, которые, по мнению генсека альянса, снижают порог применения ядерного оружия в конфликтах. Грушко отметил, что снижением данного порога занимаются именно США, увеличивая ядерный компонент в учениях Североатлантического альянса, обновляя ядерную стратегию и развивая новое вооружение. Он подчеркнул, что все это происходит "под шумок" о "российской угрозе".

Кроме того, Грушко заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию нашего государства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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