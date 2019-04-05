Порошенко поблагодарил НАТО за помощь в сдерживании России

Действующий президент Украины в очередной раз заявил о том, что страна не откажется от курса на вступление в НАТО. Снова назвав Россию "циничным агрессором, нарушающим международные нормы и уставы", Порошенко подписал программу партнёрства Украины и Североатлантического военного блока.

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Порошенко поздравил НАТО с 70-летием и объявил благодарность военному альянсу за "оказание помощи в сдерживании России".

Порошенко назвал НАТО "прочной и эффективной командой, в которой не было случаев, чтобы кто-то кому-то угрожал". Видимо, Порошенко плохо познакомился с историей военного блока, в который так хочет ввести Украину даже при потере территорий.

Один из эпизодов касается взаимоотношений Греции и Турции, когда Анкара неоднократно угрожала Афинам и наоборот, включая угрозы по вопросу статуса Северного Кипра. Из совсем свежего: угрозы со стороны США в адрес Турции за контракт с Россией на приобретение ЗРК С-400.

Пётр Порошенко, старательно не замечая этих трений в НАТО, заявил, что Украина готова "неукоснительно выполнять все требования устава НАТО".

Порошенко:

Верю, что союзники по достоинству оценят вклад Украины в защиту евроатлантического сообщества.

Напомним, что ранее постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о необходимости поддержки украинских судов при их проходе через Керченский пролив. В России отметили, что это фактически новое подталкивание Киева к провокации.