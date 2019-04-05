Войти
05.04.2019
Военное обозрение

Порошенко поблагодарил НАТО за помощь в сдерживании России

533
0
-2

Действующий президент Украины в очередной раз заявил о том, что страна не откажется от курса на вступление в НАТО. Снова назвав Россию "циничным агрессором, нарушающим международные нормы и уставы", Порошенко подписал программу партнёрства Украины и Североатлантического военного блока.

Источник изображения: topwar.ru

Порошенко поздравил НАТО с 70-летием и объявил благодарность военному альянсу за "оказание помощи в сдерживании России".

Порошенко назвал НАТО "прочной и эффективной командой, в которой не было случаев, чтобы кто-то кому-то угрожал". Видимо, Порошенко плохо познакомился с историей военного блока, в который так хочет ввести Украину даже при потере территорий.

Один из эпизодов касается взаимоотношений Греции и Турции, когда Анкара неоднократно угрожала Афинам и наоборот, включая угрозы по вопросу статуса Северного Кипра. Из совсем свежего: угрозы со стороны США в адрес Турции за контракт с Россией на приобретение ЗРК С-400.

Пётр Порошенко, старательно не замечая этих трений в НАТО, заявил, что Украина готова "неукоснительно выполнять все требования устава НАТО".

Порошенко:

Верю, что союзники по достоинству оценят вклад Украины в защиту евроатлантического сообщества.

Напомним, что ранее постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о необходимости поддержки украинских судов при их проходе через Керченский пролив. В России отметили, что это фактически новое подталкивание Киева к провокации.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Кипр
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Похожие новости
05.03.2019
Cumhuriyet (Турция): тяжелые последствия членства в НАТО
25.02.2019
С-300 и мифы о "чудо-оружии"
22.11.2017
Мосты конфронтации
20.10.2017
Российские комплексы С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке (что должно вызвать беспокойство в США) (The National Interest, США)
10.05.2017
Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"