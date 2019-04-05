Путин предлагает Анголе развивать сотрудничество в добыче алмазов, рыболовстве и космической сфере

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия и Ангола должны интенсифицировать торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере алмазодобычи, космоса и рыболовства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ангола наш надежный и давний партнер, нам нужно посмотреть, что необходимо сделать для интенсификации торгово-экономических связей. Есть интересные направления: алмазодобыча, рыболовство, космос", - сказал В.Путин в четверг на встрече с президентом республики Ангола Жоау Лоуренсу, который находится в России с визитом.

Кроме того, президент напомнил и о двустороннем гуманитарном сотрудничестве, в том числе в сфере образования и подготовки кадров.

В настоящее время в России высшее образование по гражданским специальностям получают 1122 ангольца, основные специальности - "лечебное дело", "электроэнергетика", "строительство", "информационные технологии", "химия", "нефтегазовое дело".

Продолжается процесс подготовки ангольских военных кадров в профильных российских учебных заведениях.

В контексте развития договорно-правовой базы, отмечается в материалах к переговорам двух лидеров, практически подготовлены к подписанию межправительственные соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

Продолжается согласование проектов межправсоглашений о сотрудничестве в области мирного освоения космоса, торгового судоходства, о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, о взаимной защите секретной информации, говорится в материалах.

Кроме того, согласовываются документы об упрощенном порядке захода военных кораблей РФ в порты Республики Ангола, межправительственного меморандума о сотрудничестве в отношении добычи и обработки алмазов, а также другие соглашения по линии Минюста, Минпромторга и Минкомсвязи России.

В свою очередь Ж.Лоуренсу отметил, что прибыл в Россию с официальным визитом для укрепления и расширения двустороннего сотрудничества с Россией. "Российская Федерация проявляет себя в таких областях, как минеральные ресурсы, образование, оборона и здравоохранение, и мы бы хотели узнать потенциал России для того, чтобы расширить сотрудничество и в других областях ангольской экономики", - сказал президент республики.