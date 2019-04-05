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05.04.2019
Lenta.ru

У американского Orion нашли проблему

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Источник изображения: Фото: NASA

Американский пилотируемый космический корабль Orion в текущей конфигурации не способен достичь поверхности Луны, сообщил The Popular Mechanics связанный с проектом международной окололунной станции Gateway источник.

По его словам, причина этого заключается в недостатке ракетного топлива, которым располагает летательный аппарат. Это не позволит кораблю приблизиться к спутнику Земли на расстояние, достаточное для отправки на его поверхность спускаемой миссии.

Согласно собеседнику издания, изменение конфигурации Orion, позволяющее высадиться на Луну, займет несколько лет.

Издание отмечает, что проблему может решить лунный буксир, который доставит спускаемый аппарат с высокой окололунной орбиты на более низкую.

The Popular Mechanics пишет, что программа НАСА, предусматривающая доставку человека на Луну к 2024 году, будет опубликована в середине апреля.

В сентябре 2018 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях (после США), а окололунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

В декабре 2014 года Orion совершил первый полет.

Многоразовый космический корабль Orion, предназначенный для пилотируемых миссий в дальний космос (к Луне и Марсу), создается американской компанией Lockheed Martin. Общая масса Orion превышает 20 тонн, высота грузового модуля конусообразной формы — более трех метров, диаметр основания — около пяти метров. Orion способен брать на борт до шести астронавтов. Беспилотный облет Луны космическим кораблем запланирован на 2020 год.

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Страны
Россия
США
Продукция
Orion КК
Компании
Lockheed-Martin
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
БРИКС
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