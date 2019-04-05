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05.04.2019
ТАСС

Уникальные проекты Северного флота претендуют на национальную премию "Хрустальный компас"

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Арктическая экспедиция "Кара-зима 2015"
Арктическая экспедиция "Кара-зима 2015".
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Проекты связаны с экспедициями в Арктике

МУРМАНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Уникальные историко-географические проекты Северного флота выдвинуты на соискание учрежденной под эгидой Русского географического общества (РГО) Национальной премии "Хрустальный компас". Как сообщает пресс-служба флота в четверг, проекты связаны с экспедициями в Арктике.

"Два уникальных историко-географических проекта, реализованных в 2018 году военнослужащими Северного флота, выдвинуты на соискание Национальной премии в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России "Хрустальный компас", - сообщает пресс-служба.

Первый проект - это комплексная экспедиция на Новую Землю, осуществленная при поддержке РГО. За три ее этапа Северный и Южный острова арктического архипелага были пересечены дважды - от моря до моря. Всего в экспедиции приняли участие 48 человек, а также экипажи одного корабля и четырех судов.

В ходе комплексной экспедиции был проведен ряд исторических экспериментов по реконструкции маршрутов первопроходцев. Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, это были не просто формальные пересечения островов, а именно исторические эксперименты, в ходе которых, используя известные первоисточники и архивные материалы, исследователи при помощи современных технологий воссоздавали маршруты первопроходцев, а уже затем преодолевали их.

На первом этапе экспедиционный отряд Северного флота совершил рейд через Южный остров по маршруту врача полярной станции Леонида Гриневецкого, который прошел этим путем на собачьих упряжках в 1883 году. На втором этапе было исследовано юго-западное побережье того же Южного острова. На третьем - северо-западное побережье Северного острова, начиная с самой северной точки - мыса Желания. Военнослужащие Северного флота пешком пересекли остров Северный Новой Земли по маршруту Губа Крестовая - залив Незнаемый, впервые повторив переход Владимира Русанова 110 летней давности (1908 года). Также был выполнен целый комплекс научных исследований по рекомендациям Института географии РАН, а также решены задачи радиоэкологического мониторинга, которые опровергли миф о радиационном загрязнении Новой Земли.

Второй проект - географические открытия, сделанные гидрографической службой Северного флота в ходе комплексных океанографических исследований в Арктике. Во время исследовательских походов в Арктику североморцами было совершено 34 географических открытия. Были обнаружены и описаны один пролив, 12 островов, 14 мысов, шесть бухт. В одной из проведенных экспедиций было подтверждено исчезновение одного острова.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
ЯО
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