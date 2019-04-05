Представитель NASA назвал безупречным старт российского корабля "Прогресс МС-11"

Корабль полетел к МКС по сверхкороткой схеме

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Представитель NASA Роб Новиас назвал безупречным старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11", который отправился в четверг к Международной космической станции с космодрома Байконур.

"Это был отличный запуск, точно в назначенное время, - привел в четверг портал Space.com слова представителя NASA. - Это был безупречный старт".

Как отметил Space.com, нынешний запуск - уже второй случай, когда Роскосмос осуществляет полет к МКС по сверхкороткой схеме, предусматривающей стыковку с МКС после двух витков вокруг Земли. Впервые по такой схеме "Прогресс" был запущен в июле 2018 года.

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. До июля 2018 года "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).