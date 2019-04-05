На Балтфлоте – большие маневры

Более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, одновременно покинув пункты постоянного базирования, вышли в назначенные районы Балтики.

В море корабли БФ объединились в три группировки и находятся в готовности выполнить задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению. Также им придется провести контрольные артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели. В финале учений будет необходимо высадить морской десант на необорудованное побережье.

В составе трех группировок – корветы проекта 20380, десантные корабли и катера, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, а также суда соответствии с планом учений по боевой подготовке, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)