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05.04.2019
Интерфакс-АВН

Самолет ВКС России совершил наблюдательный полет над военными базами в Испании

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Ту-214ОН
Ту-214ОН.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Мадрид/Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Самолет ВКС России Ту-214ОН в четверг совершил многочасовой наблюдательный полет над важнейшими военными базами и объектами на территории Испании в рамках реализации международного договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, вылетев с авиабазы Хетафе под Мадридом, самолет, оснащенный оборудованием для фотосъемки и радиолокационного наблюдения, в течение более четырех часов курсировал над центральными, северо-восточными и юго-западными районами страны.

В частности, были совершены пролеты над авиабазой Морон и военно-морской базой Рота, которые используются Вооруженными силами США.

В Роте на постоянной основе базируются четыре эсминца ВМС США, оснащенные системой противоракетной обороны "Иджис", - "Дональд Кук", "Карни", "Портер" и "Росс". Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

О планировавшемся полете над Испанией самолета наблюдения Ту-214ОН в рамках договора по открытому небу в понедельник сообщила газета "Красная звезда", ссылаясь на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Наблюдательный полет, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Хетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - говорилось в публикации.

Как сообщалось, на минувшей неделе российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил наблюдательный полет над Соединенными Штатами. Самолет курсировал над стратегическими американскими военными базами и объектами, расположенными в штатах Калифорния и Невада.

Также в рамках договора по открытому небу самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

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