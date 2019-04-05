Компания GRSE поставила новый патрульный корабль Береговой охране Индии

250-тонный главный козловый подъемный кран Goliath индийского судостроительного предприятия Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) до обрушения. Видны оба сухих строительных дока (еще без частичного перекрытия) и корпусный цех (справа). Снимок предположительно 2012 года.

ЦАМТО, 4 апреля. Индийская государственная компания Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd. (GRSE) объявила о состоявшейся 27 марта церемонии передачи Береговой охране Индии нового скоростного патрульного корабля (FPV – Fast Patrol Vessel) класса "Ражшри" (Rajshree).

"Приядаршини" стал 99-м военным кораблем, построенным GRSE. Как сообщал ЦАМТО, получивший наименование "Приядаршини" корабль является восьмым судном класса "Ражшри" и головным во второй партии, строящейся в рамках подписанного в 2016 году контракта.

Первый контракт на поставку патрульных катеров прибрежной зоны класса "Ражшри" (7 ед.) был подписан с компанией GRSE в марте 2009 года. Головной корабль серии, "Ражшри" (82), был принят на вооружение в январе 2012 года. Судно разработано на базе проекта катера класса "Кар Никобар", состоящего на вооружении ВМС Индии.

Всего в рамках подписанного в 2016 году контракта Береговой охране Индии во второй партии должны быть поставлены 5 новых кораблей. Закладка киля головного патрульного корабля серии состоялась на предприятии компании GRSE в Колкате 15 мая 2017 года. Оставшиеся четыре корабля в настоящее время находятся на различных стадиях постройки. Предполагалось, что все корабли должны быть поставлены заказчику до конца 2019 года.

Корабли FPV предназначены для выполнения различных задач, включая патрулирование территориальных вод, противодействие контрабанде, браконьерству, проведение поисково-спасательных операций. Конструкция корабля была разработана компанией GRSE в соответствии с требованиями Береговой охраны Индии.

Согласно информации компании, длина корабля составляет 50 м, максимальная ширина – 7,5 м, осадка – 2 м, максимальное водоизмещение – 308 т, экипаж – 35 человек, максимальная скорость – 34 узла, дальность плавания – 1500 морских миль. Корабли второй партии оснащены 40-мм артиллерийской установкой в качестве основного вооружения.