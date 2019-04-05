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05.04.2019
Российская газета

Заплыв индонезийских морпехов на российских БМП-3Ф сняли на видео

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Корпус морской пехоты Индонезии в ходе боевой подготовки активно применяет БМП-3Ф российского производства. В Сети появилось видео, на котором запечатлены различные учебные упражнения с данной бронетехникой.

В частности, боевые машины грузят на специальный корабль, затем они десантируются и вплавь добираются до берега.

Первоначально "тройки" предназначались для замены знаменитых советских "поплавков" или, как их еще называют, "катеров с пушками" ПТ-76. Однако в настоящее время морпехи эксплуатируют одновременно и современные БМП-3Ф, и легендарные "семьдесят шестые".

Освоение российской техники проходило в Индонезии в 2010-2011 годах. Как ранее сообщал портал "Отвага 2004", местным военнослужащим понадобилось всего три месяца, чтобы с помощью российских специалистов полностью освоить новую для них матчасть.

Флотская версия отличается от сухопутного варианта боевой машины пехоты увеличенным запасом плавучести. В результате ей не страшен шторм в три балла, а при двух она может уверенно применять имеющееся вооружение, состоящее из 100-мм и 30-мм пушек и трех 7,62-мм пулеметов.

Максимальная скорость на плаву достигает 10 км/ч, продолжительность движения по воде - до 7 часов. Максимальная скорость по суше - 70 км/ч. В экипаж входят 3 человека. Десантный отсек вмещает 7 морских пехотинцев.

Всего в вооруженных силах Индонезии имеется более полусотни БМП-3, часть из них служат в корпусе морской пехоты. Также в этих соединениях флота имеются транспортеры К-61, БРДМ-2, БТР-80А и БМП-2.  


Алексей Моисеев

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Индонезия
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-3
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