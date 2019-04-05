"Сумасшедшие "бочки": в США оценили высший пилотаж Су-30СМ

Впечатляющую видеозапись выступления пилотажной группы "Русские витязи" на авиасалоне LIMA-2019 в Малайзии не оставили без внимания в США.

The National Interest назвал "сумасшедшими" маневры, которые продемонстрировали российские летчики, выступавшие на Су-30СМ. При этом автор публикации восхитился их мастерством.

Съемки велись с камеры, установленной на одном из самолетов. И зритель, например, мог ощутить себя участником выполнения групповой петли Нестерова. Также пилоты продемонстрировали такие фигуры высшего пилотажа: "кобру", "косую петлю", "бочку" и "колокол".

"Ни один из этих маневров не был новым для "Русских витязей", но они редко выполняются в ходе одного выступления", - пишет издание и добавляет, что показанные фигуры пилотажа настолько же впечатляющие, насколько и опасные.

The National Interest подчеркивает, что захватывающее выступление "Витязей" продемонстрировало серьезность, с которой Россия относилась к участию в LIMA. Что, впрочем, неудивительно, поскольку на Азиатско-Тихоокеанский регион, по данным издания, приходится 20 процентов российских военных контрактов.

Также автор публикации обращает внимание на тот факт, что "Русские витязи" в этот раз выступали не на Су-27, а на более совершенных Су-30СМ, которые наглядно продемонстрировали свои возможности. "Су-30СМ выпускаются серийно. Смысл для потенциальных покупателей ясен: то, что вы видите - это именно то, что вы получите", - комментирует американское издание.

Руслан Мельников