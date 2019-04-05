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05.04.2019
РИА Новости

Клинцевич прокомментировал протест Японии из-за военных учений на Курилах

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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не будет принимать во внимание протест Японии по поводу предстоящих учебных стрельб в районе Курил, поскольку эти острова являются российской территорией, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Во вторник на Курилах начались учения российских мотострелковых подразделений по ведению наступления в сложных условиях. В маневрах участвовали около 500 военнослужащих и до 70 единиц техники, в том числе танки. Япония заявила России протест в связи с учениями на южных Курилах, которые называет "северными территориями", сочтя российские маневры неприемлемыми.

"Это наша территория, и мы будем проводить там те учения, какие сочтем нужным", - заявил Клинцевич. По его словам, Японии "пора смириться" с тем, что вопрос принадлежности Курильских островов "лежит вне плоскости обсуждения".

"Что касается учений, то нам жизненно необходимо тренировать свои войска при той риторике, которую ведет НАТО и их закрытые друзья. Россия не может позволить себе в такой ситуации роскоши оказаться неподготовленными к возможной агрессии", - отметил сенатор.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

На встрече в Сингапуре в ноябре лидеры Японии и России договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Россия
Сингапуp
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