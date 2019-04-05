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05.04.2019
Военно-промышленный курьер

Проверка расходов "Роскосмоса" в приоритете - Счетная палата

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Источник изображения: vpk-news.ru

Счетная палата РФ опубликовала список проверок на текущий год. Крупнейшие среди них - проверки расходов отметившихся в ряде коррупционных скандалов "Роскосмоса" и РКК "Энергия", а также их дочерних предприятий.

Экспертам предстоит выяснить, как расходовались выделенные корпорациям средства на исполнение госконтрактов в 2016 - 2018 годах. Контрольные мероприятия коснутся расходов "Роскосмоса", НПО им Лавочкина, РКЦ "Прогресс", которые были направлены на инновационную и научно-техническую деятельность предприятий. Отдельным пунктом стоит анализ использования средств федерального бюджета, выделенных с 2016 года космодрому Байконур.

 

Также будет проверена госкорпорация "Ростех" на предмет использования бюджетных средств, предоставленных ей на содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции, а также на выполнение мероприятий по развитию отраслей промышленности в 2014 - 2017 годах.

 

СП планирует разобраться и с тем, как расходовались средства ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы в рамках ГК "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" и средства ФОМС на модернизацию здравоохранения.

 

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Ростех
Энергия РКК
Проекты
Байконур
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