Беларусь похвастается новым оружием

Беларусь готова заявить о своих успехах в создании стрелкового оружия. Вчера, 3 апреля, информационное агентство БЕЛТА сообщило о том, что компания "БСВТ-новые технологии" анонсировала показ новых винтовок и пистолетов на майской выставке MILEX-2019.

Известно, что будут показаны образцы пистолетов конструкции белорусского разработчика Игоря Васильева — самозарядные модульные ПСНВ и ПВ-17. Кроме того, общественности продемонстрируют снайперские винтовки СВ.01 калибра 7,62 мм и СВ.02 калибра 5,56 мм.

Стрелковое оружие белорусского производства. Источник изображения: belta.by

"ПСНВ — простое, надёжное оружие, построенное по схеме с коротким ходом ствола, как и у большинства классических общепризнанных пистолетов. Он имеет распространённый калибр 9 мм под самые востребованные патроны 9?18 и 9?19 Парабеллум", — рассказали в пресс-службе Госкомвоенпрома.

В Госкомвоенпроме указывают, что винтовки СВ — первые модели высокоточного оружия, производимого в Беларуси. Они имеют современный ствол, позволяющий добиться высокорезультативной стрельбы на средних дистанциях (300-600 м). Живучесть ствола винтовки достигает 8000 выстрелов. "Точность стрельбы СВ выше как минимум в два раза, чем у легендарной снайперской винтовки Драгунова. Прицельная дальность стрельбы 1 км, а эффективная дальность — до 600 м. Предусмотрен полуавтоматический огонь. Кроме того, оружие оснастили новым прибором беспламенной и бесшумной стрельбы — супрессором. Он исключает ослепление стрелка дульным пламенем и повышает маскировку, эффективно снижает громкость звука выстрела", — заявили представители Госкомвоенпрома.