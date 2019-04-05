Ядерный удар: польский генерал грозит России

Почему польский генерал грозит России ядерным ударом

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что НАТО нанесет ядерный удар по России в случае ее "агрессии", как это когда-то планировали сделать американцы по Красной Армии. При этом генерал признал, что Варщава не способна защитить свои территории без посторонней помощи. В Госдуме в ответ на это двусмысленное заявление ответили, что Россия - миротворец, а не агрессор, и ни на кого нападать не собирается.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов ответил на слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, заявившего о ядерном ударе по России в случае "агрессии".

"Россия ни на кого не собирается нападать. Она не агрессор, а миротворец. Мы не ведем агрессивную политику, в отличие от РќРђРўРћ, членом которой является в том числе и Польша",

- цитирует Красова RT.

Он добавил, что "именно НАТО осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы". Скорее всего, депутат имел в виду авиаудары Североатлантического альянса по Югославии в конце 1990-х годов.

Красов отметил, что слышать подобные заявления от польского генерала "неудивительно", поскольку "Польша и страны Прибалтики инициируют грязеобливание" в адрес РФ. Зампред также заявил, что Варшава и балтийские республики "двигаются в авангарде , продвигая интересы США", а Польша - "ярый пропагандист" американских идей в Европе.

Ранее экс-главнокомандующий Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Wirtualna Polska заявил, что НАТО может нанести ядерный удар по России в случае "агрессии" Москвы в сторону Польши, сообщает ФАН.

"Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную Армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если [президент России Владимир] Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно", - подчеркнул польский генерал.

Он добавил, что Польша не сможет защититься от России без помощи со стороны НАТО - даже если будет тратить на оборону 5% ВВП. Кроме того, Скшипчак убежден, что НАТО в последнее время стал слабее, и свидетельствами тому - присоединение Россией Крыма и конфликт в Донбассе, в котором Киев обвиняет Россию (доказательств, впрочем, Украина представить не смогла, что признавали украинские политики).

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев в разговоре с НСН заявил, что слова польского генерала - это старая, но тревожная шарманка.

"Хорошо известно, что ядерная доктрина НАТО предполагает использование ядерного оружия в превентивных целях в определенных условиях. Собственно говоря, это ядерная доктрина США, которую разделяет НАТО. Но в этом заявлении, безусловно, содержится и угроза. Оно явно тревожно. Потому что любую доктрину можно, что называется, держать про запас. Либо бесконечно эксплуатировать, выдвигая на первый план. Что и пытается сейчас сделать польский генерал", - подчеркнул сенатор.

В конце марта официальное издание Пентагона Stars and Stripes опубликовало статью, в которой неожиданное развертывание в Польше 6-го пехотного полка армии США описывается как "возвращение к тактике "холодной войны" с СССР".

"Мы будем делать это на регулярной основе. Для любого из наших противников наши действия будут непредсказуемы на любом плацдарме. И это хорошо для нашей национальной безопасности. Это все направлено на сдерживание противников и мобильность", - сказал заместитель командующего Национальной гвардии армии США в Европе генерал-майор Джон Гронски.

Для Европы прибытие американских пехотинцев с военной базы Форт-Блисс в Техасе также стало кульминационным событием пятилетних усилий по восстановлению численности сил, которые были в значительной степени сокращены после окончания "холодной войны".

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса повышают расходы на оборону из-за России. По его словам, члены альянса повышают расходы не для того, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу, который ранее требовал в ультимативной форме нарастить расходы на оборону от союзников по НАТО.

"Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах", - заявил Столтенберг.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пояснил, что "российская угроза" является выдумкой со стороны Запада.

"НАТО нужна обязательно внешняя угроза, иначе не обеспечить этого сплочения, надо против кого-то сплачиваться. Против России - это хорошо, крупнейшая ядерная держава", - подчеркнул Путин.

Дональд Трамп по итогам сентябрьских переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой сообщил, что Вашингтон обдумывает возможность размещения военной базы в Польше. Варшава, в свою очередь, готова заплатить за этот объект "миллиарды долларов".

При этом большинство поляков не одобряют идею создания на территории страны базы Соединенных Штатов под названием "Форт Трамп". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и вовсе заявил, что не видит необходимости в усилении военного присутствия Вашингтона в Польше. Как заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Белоруссия и РФ имеют все военно-технические возможности, чтобы отреагировать на размещение постоянной военной базы США в Польше.

Иван Апулеев