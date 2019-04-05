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05.04.2019
Военное обозрение

В США разработали самолётное крыло нового типа

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Команда инженеров из Массачусетского технологического института (MIT) совместно с инженерами НАСА разработали принципиально новый вид самолётного крыла, состоящего из тысяч одинаковых малых частей. Информация об этом опубликована на сайте MIT.

Источник изображения: topwar.ru

Крыло, согласно сообщению, может менять форму в соответствии с потребностями на каждом этапе полета. Новая разработка позволит обеспечить значительный рост эффективности производства и обслуживания воздушных судов, а также отказаться от таких отдельных подвижных поверхностей крыла как элероны и закрылки.

Поскольку структура крыла представляет собой тысячи соединенных друг с другом малых элементов и состоит в основном из пустого пространства, получается некий механический "метаматериал", сочетающий в себе жесткость резиноподобного полимера и невероятную легкость и низкую плотность аэрогеля. Плотность структуры в собранном виде составляет 5,6 кг на кубический метр, а гибкость сравнима с аналогичным показателем у резины.

Для обеспечения деформации крыла можно было использовать двигатели и кабели, чтобы реализовывать реконфигурацию крыла вручную. Однако команда инженеров пошла дальше и разработала систему, которая автоматически регулирует его положение и форму в зависимости от аэродинамических условий и нагрузки. Автоматическое изменение формы крыла достигается тщательным проектированием положения стоек с различными показателями гибкости и жесткости, сконструированных таким образом, чтобы крыло или его отдельные секции изгибались определенным образом в ответ на те или иные виды напряжения.

Новый тип крыла был протестирован в аэродинамической трубе НАСА.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
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1 комментарий
№1
05.04.2019 10:12
https://naked-science.ru/article/concept/komanda-iz-nasa-i-mit-sozdala
Ещё по теме, но также неконкретно.
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