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05.04.2019
Военное обозрение

МИД РФ "поздравило" НАТО с 70-летием, упрекнув в неспособности к диалогу

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Североатлантическому блоку исполняется 70 лет. Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с обращением к членам альянса, напомнив, что мир нуждается в мире. "Поздравило" в своеобразной форме.

Источник изображения: Пресс-служба НАТО

В открытом письме, опубликованном на сайте МИД, официальная пресс-служба ведомства напоминает, что несмотря на изменившиеся внешнеполитические реалии, с 1949-го года альянс преследует одну цель – сдерживать "угрозу с Востока".

При формальной декларации мирных намерений и готовности к диалогу блок НАТО на деле не предпринимает никаких реальных шагов и использует в основном язык ультиматумов, и а также демонстрирует отсутствие желания "разбираться по существу".

МИД обвиняет НАТО в нагнетании напряженности и наращивании гонки вооружений, напоминая, что за 2018 год члены североатлантического блока потратили на военные нужды более 1 триллиона долларов, что в 20 раз больше, чем траты России на оборону и примерно половина от всех мировых расходов по этой статье.

Пора государствам-членам НАТО перестать воскрешать "угрозу с Востока". Мир нуждается в деэскалации военно-политической напряженности в интересах мира и процветания народов всех наших стран

- говорится в коммюнике.

Согласно заявлению МИД, постоянно нарушается акт Россия-НАТО, а заявления американского представителя Альянса относительно "гарантированного прохождения украинских судов в Керченском проливе" подталкивает Киев к новым провокациям.

По мнению официальной пресс-службы министерства иностранных дел Российской Федерации, потакание интересам милитаристически настроенных государств уже привело к трагическим последствиям в 2008-м году, в ходе военной попытки Тбилиси взять под свой контроль территории Абхазии и Южной Осетии.

Югославия, Афганистан, Ливия – операции альянса, которые принесли хаос и разруху, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Эти действия нанесли тяжелейший удар по основам мирового права

- отмечается в обращении МИД.

Еще одним важным моментом, дестабилизирующим мировую обстановку, является факт расторжение Соединенными Штатами договора о РСМД, которые было поддержано странами-членами блока.

70 лет – это возраст, когда мудрость должна преобладать над амбициями и фобиями.

- подводит итог МИД России.

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Абхазия
Афганистан
Ливия
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Украина
Югославия
Южная Осетия
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