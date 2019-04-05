Грузия завершила закупку американских систем "Джавелин" - Минобороны

Пусковые устройства CLU полученных Грузией американских противотанковых ракетных комплексов Javelin во время демонстрации на территории военного городка 4-й механизированной бригады грузинской армии в Вазиани, 30.04.2018.

Тбилиси. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Грузия завершила закупку американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", они доставлены в страну, сообщил министр обороны Грузии Леван Изория в парламенте в четверг.

Ранее в СМИ сообщалось, что Грузия намеревалась закупить у США 410 ракет и 72 пусковых установок "Джавелин".

Министр также сообщил парламентариям, что завершается программа закупки французской системы противовоздушной обороны.

По словам Л.Изория, на ремонт и модернизацию вертолетного парка направлено около 50 млн лари (более $18 млн).

"В целом, в течение последнего года мы направили из военного бюджета, составляющего 2% ВВП, на закупки оружия и военного снаряжения более 20% средств", - заявил глава Минобороны Грузии.

Министр также рассказал парламентариям о сотрудничестве грузинских военных с НАТО и США, проводимых в Грузии совместных учениях.