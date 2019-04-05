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05.04.2019
Интерфакс-АВН

Венесуэльские министры нефти, обороны и экономики, как ожидается, посетят РФ в ближайшие месяцы - замглавы МИД Венесуэлы

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Флаги Венесуэлы и России
Флаги Венесуэлы и России.
Источник изображения: neftegaz.ru

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - В ближайшие месяцы ожидаются визиты в Россию венесуэльских министров нефти, обороны, экономики, заявил замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль.

"Точной даты (визита министра нефти) у меня нет, но могу сказать, что он состоится очень скоро", - сказал И.Хиль в четверг журналистам в Москве.

Он подчеркнул, что отношения Венесуэлы и России "очень интенсивны".

"Думаю, что каждый месяц будут проходить высокопоставленные визиты: министра обороны, министра нефти, министра экономики, вице-президента по вопросам экономики", - добавил И.Хиль.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Россия
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