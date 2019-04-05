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05.04.2019
ЦАМТО

ВВС Бразилии получат первый самолет KC-390 в июне

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Самолет KC-390
Военно-транспортный самолет KC-390.
Источник изображения: Embraer

ЦАМТО, 4 апреля. Командование Военно-воздушных сил Бразилии завершает подготовку к приемке первого серийного самолета военно-транспортной авиации KC-390, разработанного бразильской компанией Embraer.

На состоявшейся 2 апреля на выставке LAAD-2019 пресс-конференции представитель компании Embraer сообщил СМИ информацию о реализации последнего этапа разработки KC-390 и перспективах программы.

Как ожидается, первый самолет будет поставлен ВВС Бразилии в первой половине 2019 года, до конца года планируется передать и второй самолет. Первым получит самолет 1-я группа транспортной авиации (1 Grupo de Transporte de Tropa – 1 GTT), сформированная в 2018 году в Анаполисе. В настоящее время завершается подготовка пилотов и техников для эксплуатации самолетов. Сертификационные испытания планируется продолжать до 2020 года для оценки возможностей самолета и обеспечения его соответствия требованиям ВВС. В 2018 году KC-390 уже получил сертификат типа от Национального агентства гражданской авиации (ANAC). В 2019 году он прошел сертификационные испытания для выполнения различных миссий, включая сброс груза, высадку десанта в условиях противодействия противника (последовательная посадка, высадка на ВПП и взлет), а также дозаправку в воздухе (REVO).

Как сообщал ЦАМТО, ВВС Бразилии в апреле 2009 года заключили с Embraer Defense and Security соглашение о партнерстве в рамках реализации программы разработки нового самолета ВТА KC-390. В мае 2014 года Координационная комиссия по боевой авиации ВВС Бразилии (COPAC – Comissao Coordenadora do Programa Aeronave de Combate) подписала с компанией контракт на поставку в течение десяти лет 28 ед. KC-390. Стоимость соглашения оценивается в 7,25 млрд. риалов (3,26 млрд. долл. на момент подписания). В том же месяце было подписано изменение к контракту, предусматривающее поставку двух опытных образцов стоимостью 72,86 млн. риалов. Новые KC-390 заменят турбовинтовые C-130/KC-130 "Геркулес", состоящие на вооружении с 1960-ых гг.

Первый опытный образец KC-390 выполнил первый полет 3 февраля 2015 года. Второй самолет поднялся в воздух 28 апреля 2016 года. Начальная готовность самолетов к применению по назначению была достигнута в декабре 2017 года. 9 октября 2018 года начались летные испытания первого серийного KC-390.

Реализация программы испытаний осложнилась в результате аварии первого опытного образца во время наземных испытаний в Гавиан-Пейшоту (шт. Сан-Паулу) 5 мая 2018 года.

ВВС Бразилии рассчитывают, что поставки продлятся до 2026 года.

Самолет предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования, дозаправки топливом в воздухе самолетов и вертолетов, проведения поисково-спасательных операций, пожаротушения, медицинской эвакуации, а также поддержки гуманитарных миссий. Кроме того, имеется возможность оборудовать самолет контейнерами с ЭО/ИК средствами наблюдения для применения в поисково-спасательных операциях.

KC-390 обеспечит возможность дозаправки в воздухе боевых самолетов "Тайгер-2", A-1A/B/M и JAS-39 "Грипен", вертолетов H-36 "Каракал" и других KC-390.

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Страны
Бразилия
Продукция
C-130
F-5
Gripen NG
KC-390
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
Медицина
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