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05.04.2019
ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроекты, расширяющие полномочия Роскосмоса

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Стенд госкорпорации "Роскосмос"
Стенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке LAAD 2017.
Источник изображения: Алексей Паньшин/ТАСС

Кроме того, согласно документам, с Роскосмоса снимаются ограничения на создание некоммерческих и коммерческих организаций различных организационно-правовых форм

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во втором чтении пакет законопроектов, расширяющих полномочия Роскосмоса в сфере госконтроля и создания коммерческих и некоммерческих организаций, а также уточняющих порядок лицензирования космической деятельности.

В частности, согласно предложенным нормам, в состав корпорации теперь смогут войти общества с ограниченной ответственностью, ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации. Помимо этого с Роскосмоса снимаются ограничения на создание некоммерческих и коммерческих организаций различных организационно-правовых форм. Госкорпорация получит право принимать участие и в работе иностранных структур, но только если это соответствует тем целям, для которых она была создана.

Согласно действующим нормам, Роскосмос может создавать только собственные учреждения и некоммерческие организации, нормы об участии в иностранных структурах на сегодняшний день отсутствуют.

Кроме того, уточняется порядок определения цены находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе земельных участков, при его передаче в качестве имущественного взноса Роскосмоса. Уточняются и полномочия наблюдательного совета Роскосмоса.

Согласно второму законопроекту, космическая деятельность будет подлежать лицензированию в соответствии с законом о лицензировании. Сейчас этот порядок определяет правительство. При этом лицензии, выданные по прежним правилам, остаются в силе, если срок их действия не истек до дня вступления в силу данного законопроекта. Роскосмос также наделяется полномочиями по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований законодательства РФ и нормативных актов, регулирующих космическую деятельность.

Третий законопроект дополняет статью 19.5 КоАП новой частью, вводящей штрафы за невыполнение или несвоевременное выполнение предписания Роскосмоса об устранении нарушений требований в области лицензирования космической деятельности. Должностные лица заплатят штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или будут дисквалифицированы на 1-3 года, юридические лица выплатят от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, в статье 28.3 КоАП предлагается закрепить полномочия должностных лиц Роскосмоса по составлению в таких случаях протоколов об административных правонарушениях.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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