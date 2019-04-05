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05.04.2019
Российская газета

Армия США готовит свою технику к боевым действиям в Европе

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Источник изображения: rg.ru

Армия США готовит свои боевые машины к вооруженному конфликту в Европе. Для этого их перекрашивают.

На боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы M109A6 Paladin и даже танки M1A2 Abrams наносят камуфляжный рисунок с использованием коричневого, черного и зеленого цветов, чтобы они были менее заметны в лесистой местности. Ранее эта техника имела "пустынную" окраску. Об этом пишет Defence Blog.

Как сообщается в статье, новое покрытие для наземных транспортных средств было совместно разработано учеными и военными. За счет особого состава оно должно не только затруднить визуальное обнаружение машин, но и снизить их инфракрасную сигнатуру.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
M109
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