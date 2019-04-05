Армия США готовит свою технику к боевым действиям в Европе
More Paint Shop pics. Prepping big 115 for paint. @FortBenning pic.twitter.com/u6hL8mOOUD— Red Knight 6, Commander, 1-81 AR (@RedKnightHQ66) 2 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Армия США готовит свои боевые машины к вооруженному конфликту в Европе. Для этого их перекрашивают.
На боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы M109A6 Paladin и даже танки M1A2 Abrams наносят камуфляжный рисунок с использованием коричневого, черного и зеленого цветов, чтобы они были менее заметны в лесистой местности. Ранее эта техника имела "пустынную" окраску. Об этом пишет Defence Blog.
Как сообщается в статье, новое покрытие для наземных транспортных средств было совместно разработано учеными и военными. За счет особого состава оно должно не только затруднить визуальное обнаружение машин, но и снизить их инфракрасную сигнатуру.
Светлана Цыганкова
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются