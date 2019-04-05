Patria предложила организовать производство ББМ AMV в Чили

ЦАМТО, 4 апреля. Руководство финской компании Patria на переговорах в Чили представило предложение по поставке СВ страны модульных ББМ AMV (Armored Modular Vehicle).

Как сообщает Infodefensa.com, предложение Patria отвечает проекту обновления парка бронетранспортеров мотопехотных и пехотных частей Сухопутных войск Чили.

Представитель финской компании на состоявшейся в Сантьяго презентации заявил, что Patria готова передать технологии для организации сборки AMV на мощностях чилийских предприятий.

Напомним, что СВ Чили планируют приобретение около 300 БТР для замены имеющегося парка бронемашин, состоящего из "Моваг Пиранья" 6x6 (эксплуатируются с 1981 года) и "Моваг Пиранья" 8x8 (эксплуатируются с начала 1990-х гг.).

Проект СВ Чили вызвал большой интерес со стороны иностранных производителей бронетехники и на сегодняшний день несколько компаний из Европы и Азии уже представили свои предложения.

В частности, британская BAE Systems и турецкая FNSS Savunma Sistemleri A.S. представили в мае 2018 года семейство бронированных автомобилей PARS. В июле 2018 года южнокорейская корпорация Hanwha представила ББМ Black Fox 8x8. Компания Singapore Technologies Engineering предложила ББМ Terrex 8x8, турецкая Otokar предоставила информацию о семействе ББМ ARMA 8x8 и 6x6, Iveco Defense Vehicles – VBTP-MR 6x6 Guarani, которая производится по лицензии в Бразилии.

В августе 2018 года представители канадской компании Streit Group провели переговоры с заместителем министра обороны Чили Кристианом де ла Маза в рамках презентации проекта по строительству в Чили предприятия для сборки ББМ. Для реализации этого проекта Streit Group планирует создать совместное предприятие с компанией Fabricas y Maestranzas del Ejercito (FAMAE), которая обладает большим опытом в области производства бронетехники. Именно эта компания производила по лицензии ББМ "Пиранья" с колесной формулой 6x6 и 8x8 для СВ Чили. Также компания имеет возможность проводить в дальнейшем материально-техническое обслуживание бронетехники в Центре технического обслуживания Famae Talagante.

В целом можно констатировать, что за заказ СВ Чили разгорелась жесткая конкурентная борьба.