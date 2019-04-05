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05.04.2019
Российская газета

Вооружение "Шилки" установили на японский пикап в Африке

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Источник изображения: rg.ru

Во время боевой операции против террористов военнослужащие армии Нигерии впервые захватили не совсем обычный вооруженный пикап.

Если ранее на подобных автомобилях устанавливались крупнокалиберные пулеметы различных моделей, ЗУ-23-2 или безоткатные орудия, то здесь мы видим вооружение, заимствованное с зенитной самоходной установки "Шилка". На Toyota Land Cruiser водрузили пару 23-мм автоматов 2А7 из состава четырехствольной автоматической пушки АЗП-23 "Амур".

Они имеют высокую скорострельность и могут действовать по наземным целям на дальности до 2000 метров. При этом поражается не только живая сила, но и различная легкая бронетехника: БТР, БМП и бронеавтомобили.

Неизвестно, насколько на самом деле эффективна такая самодельная конструкция, как точно она может вести огонь.

Ранее боевики устанавливали на пикапы лишь по одному орудию от ЗСУ-23-4, но в данном случае, по всей видимости, решили провести своеобразный эксперимент.

На вооружении армии Нигерии остается около трех десятков зенитных самоходок "Шилка". Они используются в сухопутных войсках и прикрывают аэродромы. Некоторое количество такой техники было потеряно в боях с террористами.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
Япония
Продукция
Шилка
Компании
Toyota
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