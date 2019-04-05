Вооружение "Шилки" установили на японский пикап в Африке

Во время боевой операции против террористов военнослужащие армии Нигерии впервые захватили не совсем обычный вооруженный пикап.

a double 23 mm 2A7 autocannon AA gun from a ZSU-23-4 "Shilka" ,mounted on a toyota Land Cruiser PickUp. captured by nigeria soldiers from boko haram pic.twitter.com/sQPPEGhW5J — alex (@africaken1) 2 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Если ранее на подобных автомобилях устанавливались крупнокалиберные пулеметы различных моделей, ЗУ-23-2 или безоткатные орудия, то здесь мы видим вооружение, заимствованное с зенитной самоходной установки "Шилка". На Toyota Land Cruiser водрузили пару 23-мм автоматов 2А7 из состава четырехствольной автоматической пушки АЗП-23 "Амур".

Они имеют высокую скорострельность и могут действовать по наземным целям на дальности до 2000 метров. При этом поражается не только живая сила, но и различная легкая бронетехника: БТР, БМП и бронеавтомобили.

Неизвестно, насколько на самом деле эффективна такая самодельная конструкция, как точно она может вести огонь.

a ZSU-23-4 "Shilka"single 23 mm 2A7 autocannon AA gun,mounted on a toyota Land Cruiser PickUp.captured from boko haram by nigeria soldiers pic.twitter.com/TBb6ex8nbd — alex (@africaken1) 28 Р°РїСЂРµР»СЏ 2017 Рі.

Ранее боевики устанавливали на пикапы лишь по одному орудию от ЗСУ-23-4, но в данном случае, по всей видимости, решили провести своеобразный эксперимент.

На вооружении армии Нигерии остается около трех десятков зенитных самоходок "Шилка". Они используются в сухопутных войсках и прикрывают аэродромы. Некоторое количество такой техники было потеряно в боях с террористами.

Алексей Брусилов