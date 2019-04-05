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05.04.2019
ТАСС

Европейская Thales Alenia Space изготовила российский спутник связи "Ямал-601"

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Gazprom-SpaceSystems
ОАО "Газпром космические системы".

Аппарат отправят на Байконур, откуда планируется его запуск на ракете-носителе "Протон-М"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Компания Thales Alenia Space France (французское подразделение франко-итальянского консорциума Thales Alenia Space) завершила изготовление спутника связи "Ямал-601" по заказу АО "Газпром космические системы", говорится в сообщении российского акционерного общества.

"3 апреля в Каннах (Франция) был подписан акт о предварительной приемке спутника "Ямал-601" на заводе Thales Alenia Space France - генерального подрядчика по созданию космического аппарата. Работы по созданию спутника выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством", - говорится в сообщении.

В российской компании уточнили, что в настоящее время спутник готовится к отправке на космодром Байконур, откуда планируется его запуск на ракете-носителе "Протон-М".

Ранее замгендиректора по внешнеэкономической деятельности Центра имени М.В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон-М") Андрей Панкратов сообщал, что запуск российского спутника связи "Ямал-601" запланирован на весну 2019 года. Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ.

Спутник "Ямал-601", который станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space. Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202". Многолучевая зона обслуживания аппарата в Ка-диапазоне будет охватывать наиболее населенную часть территории России, видимой из позиции 49 градусов восточной долготы, где будет расположен спутник (Европейская часть России, включая Калининградскую область, Урал, Западную Сибирь). Ka-диапазон позволяет предоставлять экономичные высокоскоростные широкополосные услуги доступа корпоративному сектору, администрациям регионов, малому бизнесу и физическим лицам.

Также на спутнике "Ямал-601" в С-диапазоне будет сформирован фиксированный луч с контурной диаграммой направленности и полуглобальной зоной обслуживания, которая охватит видимую часть территории России, страны СНГ, Европу, Ближний Восток и часть Юго-Восточной Азии. Космический аппарат "Ямал-601" застрахован на €301 млн в рублевом эквиваленте страховой компанией "СОГАЗ".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Италия
Россия
Франция
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Протон-(К)М
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ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Байконур
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