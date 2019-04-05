Войти
05.04.2019
Известия.ru

МИД обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия

537
0
-1
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/United States Department of Defense

США снижают порог применения ядерного оружия в обновленных ядерных стратегиях и путем развития новых вооружений. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат также отметил, что США приступают к созданию целого класса вооружений, способных выполнять "конвенциональными средствами функции ядерного оружия".

"К этому следует добавить ведущуюся модернизацию размещенных в Европе бомб свободного падения путем повышения их точности и понижения мощности, то есть придания им функции не оружия возмездия, а оружия театра военных действий", — добавил Грушко.

По словам замглавы МИДа, всё это реальные факторы, которые существенно понижают порог применения ядерного оружия" и повышают риски эскалации любого конфликта в ядерную фазу.

Дипломат подчеркнул, что российская военная стратегия четко определяет только один сценарий применения ядерного оружия: когда под угрозу будет поставлено само существование государства.

Ранее, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу едины во мнении о несоблюдении Россией ДРСМД, поскольку у РФ появились "мобильные, трудно выявляемые, способные нести ядерные вооружения" ракеты, которые "снижают порог применения ядерного вооружения в конфликте".

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
06.03.2019
Выбить деньги у США: Москва раскрыла цель НАТО
01.03.2019
Дальнобойные "Кинжалы"
05.02.2018
Ядерная война с США: от Москвы ждут первого удара
17.03.2017
Нарушая договор о ядерном оружии, Россия напрямую угрожает безопасности Европы (The Guardian, Великобритания)
22.04.2013
Политика и национальная оборона
25.02.2013
Ядерного "слона" нельзя не заметить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"