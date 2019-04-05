МИД обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия

США снижают порог применения ядерного оружия в обновленных ядерных стратегиях и путем развития новых вооружений. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат также отметил, что США приступают к созданию целого класса вооружений, способных выполнять "конвенциональными средствами функции ядерного оружия".

"К этому следует добавить ведущуюся модернизацию размещенных в Европе бомб свободного падения путем повышения их точности и понижения мощности, то есть придания им функции не оружия возмездия, а оружия театра военных действий", — добавил Грушко.

По словам замглавы МИДа, всё это реальные факторы, которые существенно понижают порог применения ядерного оружия" и повышают риски эскалации любого конфликта в ядерную фазу.

Дипломат подчеркнул, что российская военная стратегия четко определяет только один сценарий применения ядерного оружия: когда под угрозу будет поставлено само существование государства.

Ранее, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу едины во мнении о несоблюдении Россией ДРСМД, поскольку у РФ появились "мобильные, трудно выявляемые, способные нести ядерные вооружения" ракеты, которые "снижают порог применения ядерного вооружения в конфликте".

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.