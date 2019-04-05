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05.04.2019
Известия.ru

Счетная палата проверит расходы "Роскосмоса" и РКК "Энергия"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Специалисты Счетной палаты в текущем году проверят расходы "Роскосмоса" и РКК "Энергия" на исполнение государственных контрактов в 2016–2018 годах.

Об этом говорится в плане проверок, опубликованном в четверг, 4 апреля, в открытом доступе на сайте ведомства. Контрольные мероприятия коснутся расходов "Роскосмоса", НПО им Лавочкина, РКЦ "Прогресс", которые были направлены на инновационную и научно-техническую деятельность предприятий.

В середине марта "Роскосмос" оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша, который находится в составе госкорпорации, за просрочку контракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

В конце января стало известно, что при реконструкции здания "Роскосмоса" было похищено более 10% выделенных на работы средств, а именно 127 млн рублей. В начале января арестовали гендиректор компании "Лео Телеком" Антона Новикова по обвинению в мошенничестве почти на 26 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.

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Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Центр Келдыша
Энергия РКК
Проекты
Восточный Космодром
Ядерный щит
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