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05.04.2019
ЦАМТО

Компания TAI предлагает ВС Бразилии ударный вертолет T-129 ATAK

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T-129
Турецкий ударный вертолет Т-129. Источник: www.trdefence.com.

ЦАМТО, 4 апреля. Разработанный турецкой компанией TAI при поддержке Leonardo Helicopters многоцелевой ударный вертолет T-129 ATAK 26 марта, накануне открытия выставки LAAD 2019 в Рио-де-Жанейро, совершил свой первый демонстрационный полет на бразильской территории.

По информации Jane's Defence Weekly, первый демонстрационный полет был проведен в Сан-Паулу. Еще два полета, по информации компании, были выполнены 26 марта в Таубате и 28 марта в Бразилиа.

T-129 представляет собой модифицированный вариант итальянского вертолета A-129 разработки Leonardo Helicopters (AgustaWestland). Двухместный двухдвигательный вертолет нового поколения предназначен для сбора информации, разведки и нанесения ударов по наземным целям. Он оснащен двигателями LHTEC CTS 800-4A, новыми БРЭО и системами вооружения, отличается модифицированным планером, модернизированной трансмиссией и новым рулевым винтом. Первая партия Т-129 уже принята на вооружение Сухопутных войск Турции.

На выставке LAAD-2019 несколько компаний также представили свои предложения по вооружению вертолетов. Так, американская Sikorsky представила комплект вооружения для оснащения вертолетов S-70 "Блэк Хок", а израильская Rafael объединилась с бразильской компанией Akaer для представления СВ Бразилии предложения по поставке полного пакета модернизации вооружения вертолетов "Феннек AvEx" (Fennec AvEx) и AS-365K2 "Супер Пантера" компании Airbus Helicopters.

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Бразилия
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Турция
Продукция
A129 Mangusta
Т-129
Компании
AgustaWestland
Airbus
Airbus Helicopters
Leonardo
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