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05.04.2019
ТАСС

Счетная палата проверит расходы на оснащение ВС военно-транспортными самолетами

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Счетная Палата РФ
Счетная Палата РФ.
Источник изображения: blog.ucmsgroup.ru

Проверки будут проведены, в частности, в Минобороны, "Оборонлогистике", Восточном военном округе

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверит эффективность использования средств федерального бюджета, направленных на достижение целевых показателей государственной программы вооружения по оснащению Вооруженных сил РФ самолетами военно-транспортной авиации, следует из перечня контрольных мероприятий Счетной палаты.

Согласно документу, проверки будут проведены в Минобороны РФ (в части компетенции департамента по обеспечению государственного оборонного заказа, Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ, департамента финансового обеспечения Минобороны РФ), акционерном обществе "ОАК-Транспортные самолеты", публичном акционерном обществе "Объединенная авиастроительная корпорация".

Также Счетная палата проведет проверку эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах и в январе-марте 2019 года на транспортное обеспечение (включая создание и содержание необходимой инфраструктуры) Вооруженных сил РФ.

Проверки по данному вопросу будут проведены в Минобороны РФ, обществе с ограниченной ответственностью "Оборонлогистика", Восточном военном округе, включая федеральное казенное учреждение "Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа" (Хабаровск) и часть объединений, соединений и воинских частей (Хабаровск, Южно-Сахалинск), говорится в документе.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
Гособоронзаказ
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