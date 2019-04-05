Счетная палата проверит расходы на оснащение ВС военно-транспортными самолетами

Проверки будут проведены, в частности, в Минобороны, "Оборонлогистике", Восточном военном округе

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверит эффективность использования средств федерального бюджета, направленных на достижение целевых показателей государственной программы вооружения по оснащению Вооруженных сил РФ самолетами военно-транспортной авиации, следует из перечня контрольных мероприятий Счетной палаты.

Согласно документу, проверки будут проведены в Минобороны РФ (в части компетенции департамента по обеспечению государственного оборонного заказа, Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ, департамента финансового обеспечения Минобороны РФ), акционерном обществе "ОАК-Транспортные самолеты", публичном акционерном обществе "Объединенная авиастроительная корпорация".

Также Счетная палата проведет проверку эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах и в январе-марте 2019 года на транспортное обеспечение (включая создание и содержание необходимой инфраструктуры) Вооруженных сил РФ.

Проверки по данному вопросу будут проведены в Минобороны РФ, обществе с ограниченной ответственностью "Оборонлогистика", Восточном военном округе, включая федеральное казенное учреждение "Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа" (Хабаровск) и часть объединений, соединений и воинских частей (Хабаровск, Южно-Сахалинск), говорится в документе.