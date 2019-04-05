Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" вооружат по максимуму

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

- Если все пойдет так, как идет, будет, наверное, самое мощное оружие, которое мы имеем, - рассказал глава ОСК "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос агентства о возможности оснащения "Адмирала Нахимова" гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Циркон", Рахманов отметил, что это зависит от требований заказчика: "Все может быть. Если в ТЗ появится - будет. Не появится - не будет".

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о новых возможностях крейсера. На "Адмирале Нахимове" смонтируют универсальные пусковые установки на несколько типов ракет. Располагая дальнобойными "Калибрами", сверхзвуковыми "Ониксами" и гиперзвуковые "Цирконами", экипаж сможет выбирать оптимальное оружие под каждую боевую задачу.

ТАРК "Адмирал Нахимов" проходит восстановительный ремонт с модернизацией на Севмаше. Передача корабля Северному флоту запланирована на 2022 год.

Антон Валагин