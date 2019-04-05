Счетная палата проверит, как ракетно-космические предприятия сокращают свои долги

Проверки затронут Роскосмос, Ракетно-космическую корпорацию "Энергия", Ракетно-космический центр "Прогресс", Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Счетная палата РФ в 2019 году проверит меры ряда предприятий ракетно-космической отрасли "по сокращению дебиторской задолженности по средствам федерального бюджета", предоставленным Роскосмосу, следует из перечня контрольных мероприятий ведомства на текущий год.

Мероприятия, указанные в документе, затронут Роскосмос, Ракетно-космическую корпорацию "Энергия", Ракетно-космический центр "Прогресс", Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева. Также проверки будут проведены в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры, Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и других организациях.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину о сокращении долговой нагрузки Центра им. М. В. Хруничева на 30 млрд рублей за шесть месяцев. По его словам, ситуация остается непростой, но контролируется госкорпорацией. В частности, была полностью восстановлена его производственная деятельность.

Расходование средств предприятий

Счетная палата также проведет ряд проверок на предприятиях ракетно-космической отрасли.

Согласно документу, в Роскосмосе, Ракетно-космическом центре "Прогресс", НПО им. С. А. Лавочкина и других пройдет проверка использования средств федерального бюджета, направленных в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на научно-техническую и инновационную деятельность в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы".

Счетная Палата проанализирует эффективность использования средств, выделенных в рамках указанной выше госпрограммы за тот же период, в Роскосмосе, ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры и других отраслевых предприятиях. В РКК "Энергия" и Роскосмосе также пройдет проверка использования средств федерального бюджета в рамках исполнения госконтрактов в 2016-2018 годах.

Госпрограмма "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" была опубликована в январе 2013 года. Она определяет цели и задачи развития космической деятельности и ракетно-космической промышленности на указанный период.

Ранее сообщалось, что ряд предприятий отрасли будут проверяться Счетной палатой. Также сообщалось, что Роскосмос проведет проверки в отношении всех руководителей предприятий отрасли, после чего будет проведена аттестация каждого. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин летом 2018 года попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По словам руководителя СП, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены. В отчете Счетной палаты сообщалось, что в 2017 году ведомство выявило 151 факт нарушений в работе Роскосмоса на общую сумму 785,5 млрд рублей. Первый замглавы госкорпорации Максим Овчинников сообщал, что доклады Счетной палаты за 2014-2016 годы касаются финансовой дисциплины и организации бюджетного процесса.