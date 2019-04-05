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05.04.2019
ТАСС

Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур

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Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Экспертно-аналитическое мероприятие пройдет в Роскосмосе, Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева, Ракетно-космическом центре "Прогресс" и других организациях

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Счетная палата проведет "анализ использования средств федерального бюджета, выделенных в 2016 - 2019 годах" космодрому Байконур на его "содержание, сохранение и развитие", следует из перечня контрольных мероприятий ведомства на текущий год.

Согласно документу, экспертно-аналитическое мероприятие пройдет в Роскосмосе, Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева, Ракетно-космическом центре "Прогресс" и других организациях.

Космодром Байконур расположен на территории Кызылординской области Республики Казахстан. Занимает площадь 6 тыс. 717 кв. км. В 1994 году РФ и Казахстан заключили договор об аренде космодрома. Он был передан России в аренду сроком на 20 лет. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
Байконур
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1 комментарий
№1
05.04.2019 13:01
Этот объект находится в иностранном государстве и РФ не нужно вкладывать в него деньги...Строить и модернизировать нужно у себя,в России...
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