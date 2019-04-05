Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур

Экспертно-аналитическое мероприятие пройдет в Роскосмосе, Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева, Ракетно-космическом центре "Прогресс" и других организациях

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Счетная палата проведет "анализ использования средств федерального бюджета, выделенных в 2016 - 2019 годах" космодрому Байконур на его "содержание, сохранение и развитие", следует из перечня контрольных мероприятий ведомства на текущий год.

Согласно документу, экспертно-аналитическое мероприятие пройдет в Роскосмосе, Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева, Ракетно-космическом центре "Прогресс" и других организациях.

Космодром Байконур расположен на территории Кызылординской области Республики Казахстан. Занимает площадь 6 тыс. 717 кв. км. В 1994 году РФ и Казахстан заключили договор об аренде космодрома. Он был передан России в аренду сроком на 20 лет. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года.