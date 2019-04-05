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05.04.2019
РИА Новости

Опубликовано полное видео первого полета Ил-112В

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина опубликовал полное видео первого полета новейшего легкого военного транспортника Ил-112В.

Экшен-камеры располагались на киле и в кабине. Также съемка велась с сопровождающего борта — летающей лаборатории Ил-114ЛЛ.

"В задачи специального самолета "ММС Радар" входило информирование экипажа летчиков-испытателей по высотно-скоростным характеристикам, а также фотографический, видеоконтроль и фиксация первого вылета", — уточнили в компании.

Камеры, установленные на Ил-112В, не только зафиксировали первый полет, но и помогли в сборе данных для конструкторов самолета и наземных служб.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-26.

На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго борта (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Ил-114
Компании
Ил
ЦАГИ
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