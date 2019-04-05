Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием

ЧП произошло из-за неосторожности заместителя командира дивизии надводных кораблей флота капитана 1-го ранга Виталия Звягинцева, за которую он может ответить своим месячным довольствием, сообщила газета "Коммерсант".

По данным издания, командование Черноморского флота и военная прокуратура попытались взыскать с Виталия Звягинцева полный ущерб за аварию в 2016 году новейшего на тот момент фрегата "Адмирал Эссен". У корабля был поврежден корпус при его постановке на швартовые "бочки", а из-за ремонта он, по некоторым данным, не смог своевременно выполнить боевую задачу — обстрелять "Калибрами" боевиков в Сирии. Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.

"Обращаясь в Севастопольский гарнизонный военный суд, а затем с апелляционным представлением в Северо-Кавказский окружной (СКОВС), представители командования Черноморского флота и военной прокуратуры требовали привлечь Виталия Звягинцева к материальной ответственности в размере 264 257 руб. Именно в такую сумму обошелся Минобороны ремонт фрегата "Адмирал Эссен" в плавучем доке АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", – сообщает "Коммерсант".

Как отмечает издание, ремонт "Адмирала Эссена" был завершен в декабре 2016 года. В апреле 2017-го после стрельб по морским целям на Балтике фрегат был переведен в Севастополь. Его экипаж как минимум три раза участвовал в обстрелах крылатыми ракетами из комплекса "Калибр" боевиков в Сирии.