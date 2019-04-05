Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
ЧП произошло из-за неосторожности заместителя командира дивизии надводных кораблей флота капитана 1-го ранга Виталия Звягинцева, за которую он может ответить своим месячным довольствием, сообщила газета "Коммерсант".
По данным издания, командование Черноморского флота и военная прокуратура попытались взыскать с Виталия Звягинцева полный ущерб за аварию в 2016 году новейшего на тот момент фрегата "Адмирал Эссен". У корабля был поврежден корпус при его постановке на швартовые "бочки", а из-за ремонта он, по некоторым данным, не смог своевременно выполнить боевую задачу — обстрелять "Калибрами" боевиков в Сирии. Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.
"Обращаясь в Севастопольский гарнизонный военный суд, а затем с апелляционным представлением в Северо-Кавказский окружной (СКОВС), представители командования Черноморского флота и военной прокуратуры требовали привлечь Виталия Звягинцева к материальной ответственности в размере 264 257 руб. Именно в такую сумму обошелся Минобороны ремонт фрегата "Адмирал Эссен" в плавучем доке АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", – сообщает "Коммерсант".
Как отмечает издание, ремонт "Адмирала Эссена" был завершен в декабре 2016 года. В апреле 2017-го после стрельб по морским целям на Балтике фрегат был переведен в Севастополь. Его экипаж как минимум три раза участвовал в обстрелах крылатыми ракетами из комплекса "Калибр" боевиков в Сирии.
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Мало плавают - много и косячат.
Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.Какая-то сомнительная процедура от начала и до конца.
1. Решать такие вопросы должны его командиры, а не прокурорские.
2. В чем смысл такого взыскания? Он что, в следующий раз вспомнит о потерянном месячном довольствии и будет осторожнее? Дурь какая-то выходит по сути дела.
Главный вопрос - это его проф компетенции - если он хороший командир, то пусть командует (объявят ему там выговоры или ещё что, запишут "косяк" в личное дело и т.п.), если плохой - снять и понизить в должности или вообще уволить. А если это "измена Родине" - расстрелять.
Командира боевого корабля "воспитывать" лишением довольствия - дурь несусветная.
ДУРЬ НЕСУСВЕТНАЯ.