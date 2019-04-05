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05.04.2019
Военно-промышленный курьер

Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием

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Источник изображения: vpk-news.ru

ЧП произошло из-за неосторожности заместителя командира дивизии надводных кораблей флота капитана 1-го ранга Виталия Звягинцева, за которую он может ответить своим месячным довольствием, сообщила газета "Коммерсант".

По данным издания, командование Черноморского флота и военная прокуратура попытались взыскать с Виталия Звягинцева полный ущерб за аварию в 2016 году новейшего на тот момент фрегата "Адмирал Эссен". У корабля был поврежден корпус при его постановке на швартовые "бочки", а из-за ремонта он, по некоторым данным, не смог своевременно выполнить боевую задачу — обстрелять "Калибрами" боевиков в Сирии. Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.

"Обращаясь в Севастопольский гарнизонный военный суд, а затем с апелляционным представлением в Северо-Кавказский окружной (СКОВС), представители командования Черноморского флота и военной прокуратуры требовали привлечь Виталия Звягинцева к материальной ответственности в размере 264 257 руб. Именно в такую сумму обошелся Минобороны ремонт фрегата "Адмирал Эссен" в плавучем доке АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", – сообщает "Коммерсант".

Как отмечает издание, ремонт "Адмирала Эссена" был завершен в декабре 2016 года. В апреле 2017-го после стрельб по морским целям на Балтике фрегат был переведен в Севастополь. Его экипаж как минимум три раза участвовал в обстрелах крылатыми ракетами из комплекса "Калибр" боевиков в Сирии.

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3 комментария
№1
05.04.2019 13:08
Многовато платят в месяц таким криворуким...Увольнять их нужно и зарплаты поубавить...Чтобы в армию и правительство шли служить России,а не деньги хапать протирая штаны в кабинетах с паркетом
0
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№2
05.04.2019 13:28
"...опыт - сын ошибок трудных"(c)

Мало плавают - много и косячат.
0
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№3
05.04.2019 14:05
Цитата, q
Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.
Какая-то сомнительная процедура от начала и до конца.
1. Решать такие вопросы должны его командиры, а не прокурорские.
2. В чем смысл такого взыскания? Он что, в следующий раз вспомнит о потерянном месячном довольствии и будет осторожнее?  Дурь какая-то выходит по сути дела.
Главный вопрос - это его проф компетенции - если он хороший командир, то пусть командует (объявят ему там выговоры или ещё что, запишут "косяк" в личное дело и т.п.), если плохой - снять и понизить в должности или вообще уволить. А если это "измена Родине" - расстрелять.
Командира боевого корабля "воспитывать" лишением довольствия - дурь несусветная.
ДУРЬ НЕСУСВЕТНАЯ.
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