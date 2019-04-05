DeepStrike будет гиперзвуковым

Уже в этом году американская армия начнёт испытания новых оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТКР). Вчера, 3 апреля, портал janes.com сообщил о том, что компания Raytheon защитила эскизный проект ракет DeepStrike и приступила к их сборке и тестированию.

Ракета DeepStrike разрабатывается в рамках проекта Long-Range Precision Fires (LRPF) для замены ракет ATACMS. При этом конкурентом Raytheon на контракт от Минобороны США выступает корпорация Lockheed Martin, которая пока не раскрывает деталей своего детища.

Проморолик ракеты DeepStrike

Впервые о разработке ракет DeepStrike стало известно в марте 2016 года. Тогда компания Raytheon официально презентовала новые ракеты для американских комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS. В 2017 году Минобороны США и Raytheon подписали контракт на техническую и производственную доводку проекта Long-Range Precision Fire (LRPF).

Новые DeepStrike вдвое меньше и имеют более мощную боеголовку, чем ракеты, состоящие на вооружении армии США. Кроме того, дальность стрельбы ракетами LRPF составляет порядка 500 км против 300 км у "старых" боеприпасов комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS. В Raytheon указывают, что благодаря ракетам DeepStrike американские войска смогут поражать цели на большем расстоянии и с более высокой точностью. Кроме того, за счёт меньшего размера пусковые установки ракетных комплексов смогут вместить вдвое больше ракет: две — в M142 HIMARS, четыре — в M270 MLRS. Кроме того, официально объявлено, что новые боеприпасы будут гиперзвуковыми, а это позволит почти вдвое уменьшить время подлёта ракеты к цели.