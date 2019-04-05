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05.04.2019
WarSpot

DeepStrike будет гиперзвуковым

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Источник изображения: warspot.ru

Уже в этом году американская армия начнёт испытания новых оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТКР). Вчера, 3 апреля, портал janes.com сообщил о том, что компания Raytheon защитила эскизный проект ракет DeepStrike и приступила к их сборке и тестированию.

Ракета DeepStrike разрабатывается в рамках проекта Long-Range Precision Fires (LRPF) для замены ракет ATACMS. При этом конкурентом Raytheon на контракт от Минобороны США выступает корпорация Lockheed Martin, которая пока не раскрывает деталей своего детища.

Проморолик ракеты DeepStrike

Впервые о разработке ракет DeepStrike стало известно в марте 2016 года. Тогда компания Raytheon официально презентовала новые ракеты для американских комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS. В 2017 году Минобороны США и Raytheon подписали контракт на техническую и производственную доводку проекта Long-Range Precision Fire (LRPF).

Новые DeepStrike вдвое меньше и имеют более мощную боеголовку, чем ракеты, состоящие на вооружении армии США. Кроме того, дальность стрельбы ракетами LRPF составляет порядка 500 км против 300 км у "старых" боеприпасов комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS. В Raytheon указывают, что благодаря ракетам DeepStrike американские войска смогут поражать цели на большем расстоянии и с более высокой точностью. Кроме того, за счёт меньшего размера пусковые установки ракетных комплексов смогут вместить вдвое больше ракет: две — в M142 HIMARS, четыре — в M270 MLRS. Кроме того, официально объявлено, что новые боеприпасы будут гиперзвуковыми, а это позволит почти вдвое уменьшить время подлёта ракеты к цели.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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2 комментария
№1
05.04.2019 10:04
Цитата
Кроме того, официально объявлено, что новые боеприпасы будут гиперзвуковыми,
Можно подумать ATACMS не были...
0
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№2
05.04.2019 14:42
При пуске DeepStrike на 500–700 км он значительную часть пути будет планировать, а не лететь по баллистической траектории, теряя при этом скорость. Так что средняя скорость может оказаться и существенно ниже гиперзвуковой. И не стоит забывать, что масса его боевой части мене 100 кг. Кстати, DeepStrike теперь называется не LRPF, а PrSM (Precision Strike Missile).

Цитата, q
Кроме того, дальность стрельбы ракетами LRPF составляет порядка 500 км против 300 км у "старых" боеприпасов комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS.
После выхода из договора по РСМД хотят до 700 км дотянуть. Но это только перспективы. На первом этапе DeepStrike должен иметь дальность порядка 320–350 км. А у ATACMS только MGM-140B с облегченной до 160 кг БЧ летала на 300 км. Остальные до 140–270 км.

Цитата, forumow сообщ. №1
Можно подумать ATACMS не были...
Вообще-то не была. Максимальная скорость ATACMS после завершения разгона указывается порядка 1000 м/с. PrSM должна иметь максимальную скорость предположительно раза в два больше.
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