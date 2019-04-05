Алексей Рогозин уходит с поста гендиректора "Ильюшина"

Сын Дмитря Рогозина, Алексей, занимавший высокие посты в авиастроительной отрасли, покидает их. Рогозин-младший возглавлял ПАО "Ил" и был вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. При нем был передан первый серийный Ил-76МД-90А и легкий военный транспортник Ил-112В.

Источник изображения: Авиационный комплекс им. Ильюшина

Уход Рогозина – или его увольнение – проходит на фоне сокращения четырех должностей вице-директоров в. По информации Интерфакса, Алексея Рогозина на посту главы "Ильюшина" сменит гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева Юрий Грудинин.

Ранее Коммерсантъ сообщал, что Объединенная авиастроительная корпорация сократит количество управленцев: "Ростех" посчитал избыточным число топ-менеджеров. На данный момент известно об уходе в отставку четырех вице-президентов консорциума.

Помимо Рогозина посты покинут вице-президенты по государственной авиации спецназначения (на данный момент пост вакантен, занимавший его Сергей Герасимов арестован по делу о коррупции), по стратегической и специальной авиации (гендиректор "Туполева" Александр Конюхов), а также по военной авиации (эту должность занимает директор "Сухого" Игорь Озар).

Сама информация о возможном уходе Алексея Рогозина с постов появилась 19 марта. Тогда Интерфакс сообщил о проведенном под председательством курирующего отрасль оборонно-промышленного комплекса вице-премьера Юрия Борисова совещании. Именно в ходе него было принято решение о смене руководства "Ил" до конца апреля.

В рамках структурного анализа работы компании выявлено избыточное количество руководителей различного уровня. В связи с этим были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата, в первую очередь многочисленных уровней управления ОАК

- цитируется заявление "Ростеха".

Информация о реальных причинах перетряски управленческого аппарата ОАК не поступала. "Эхо Москвы" сообщает, что новым возможным местом работы Алексея Рогозина станет российское отделение международной компании Airbus.

Должность генерального директора авиационного комплекса им. Ильюшина Рогозин занял в апреле 2017-го года. За месяц до этого он стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. При Алексее Рогозине поднялся в воздух военно-транспортный самолет Ил-112В, третий крупный проект российских оборонщиков в авиастроительной области постсоветского периода после Су-57 и Як-130.