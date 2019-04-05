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05.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил серьезность угроз США лишить Турцию места в НАТО

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Источник изображения: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

"В данный момент в Турции чувствуют, что американцы больше нуждаются в них, чем наоборот. Но если вдруг дойдет до серьезного конфликта, то у США больше инструментов влияния на Анкару", – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал угрозы США вытолкать Турцию из НАТО в случае приобретения у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов убежден, что для США стало бы безумием вытолкнуть из НАТО сильного военного союзника в "стратегически ключевом регионе".

Напомним, что накануне вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему ПВО С-400. "Турции надо выбрать: хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс", – передавал заявление Пенса "Интерфакс".

В Анкаре не замедлили с ответом. Вице-президент Турции Фуат Октай также предложил Вашингтону выбор: "остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами". По мнению Анкары, действия США "подрывают оборону своего союзника по НАТО против врагов".

"Даже такой экстравагантный человек как Трамп и его администрация" не допустят ухода Турции из альянса, уверен Федор Лукьянов. "Идет перепалка с целью показать друг другу решимость, но я уверен, что никаких оргвыводов не будет. Не говоря уже о том, что в уставе НАТО нет положений об исключении кого-то (согласно уставу, страна может выйти из альянса только добровольно). Так что это просто политическая риторика", – подчеркнул эксперт.

Лукьянов добавил, что между странами ведется торг, и каждый участник спора понимает свои ограничения, "но при этом пытается делать вид, что их нет". "Эрдоган ведет довольно рискованную, но вполне осознанную игру", – подчеркнул эксперт.

По его словам, уверенность туркам в споре с американцами придает то, что они "мало зависят от США". "В данный момент в Турции чувствуют, что американцы больше нуждаются в них, чем наоборот. Но если вдруг дойдет до серьезного конфликта, то у США больше инструментов влияния на Анкару. Но в то же время положение США на Ближнем Востоке настолько шаткое, то крушить все вокруг для американцев не с руки", – подытожил Федор Лукьянов.

Добавим, что в четверг стало известно о том, что российско-турецкая сделка по С-400 стала предметом разговора главы Госдепа Майка Помпео и руководитель МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Пенса, назвал их пустыми угрозами, и выразил уверенность, что Анкара не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Андрей Резчиков

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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