Вооруженные силы Дании получили бронемашины "Пиранья-5" и "Игл-5"

ЦАМТО, 4 апреля. Минобороны Дании объявило о поставке СВ страны швейцарской компанией Mowag (подразделение GDELS) первой партии БМП "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8, предназначенных для замены M-113, а также легких ББМ "Игл-5".

По заявлению министерства, поставленные БМП "Пиранья-5" обеспечивают повышенную защиту военнослужащих и предназначены для применения в ходе боевых операций. Наряду с модернизированными и новыми танками, новыми патрульными машинами, артиллерийскими системами и средствами ПВО, поставка ББМ позволит гарантировать, что Вооруженные силы Дании смогут эффективно решать боевые задачи в будущем. Вся техника оснащается терминалами системы боевого управления ABMS (Afsiddet Battle Management Systems).

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2015 года МО Дании объявило о решении приобрести 309 новых ББМ "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8 компании General Dynamics European Land Systems (GDELS). Управление оборонных закупок и материально-технического обеспечения (DALO) МО Дании заключило со швейцарским подразделением GDELS-MOWAG контракт на поставку 309 ББМ "Пиранья-5" в шести вариантах (БМП, машины управления, санитарной машины, инженерной машины, самоходного миномета и БРЭМ), а также долгосрочный контракт на обслуживание техники. Стоимость соглашения составила 4,5 млрд. крон (650 млн. долл.). Поставки должны быть завершены в начале 2023 года. Договоренность между ВС Дании и GDELS-MOWAG предусматривает возможность закупки дополнительной партии бронемашин. Первые 7 предсерийных ББМ в версии БМП были переданы DALO для всесторонних испытаний в середине 2017 года.

Патрульные ББМ "Игл-5", также поставляемые швейцарской MOWAG, представляют собой обновленную версию ББМ "Игл-4" с усиленным бронированием. Подписанный в июне 2017 года DALO и GDELS-MOWAG контракт предполагает приобретение партии из 36 новых ББМ. Соглашение также включает поставку начального комплекта запасных частей, передачу документации, оказание услуг по обслуживанию техники, обучение личного состава. Срок действия контракта – 7 лет. В перспективе "Игл-5" должны заменить все имеющиеся в составе ВС Дании "Игл-4". Часть выведенной из состава боевых частей техники будет передана в учебные подразделения.

Максимальная боевая масса ББМ "Пиранья-5" – около 30 т (в зависимости от конфигурации), длина – 8,33 м, высота – 2,96 м. Машина оснащена двигателем Scania мощностью 600 л.с. и рассчитана на перевозку расчета из 12 человек (3 члена экипажа и 9 десантников).

Максимальная боевая масса ББМ "Игл-5" – около 7 т (в зависимости от конфигурации), длина – 5,37 м, высота – 2 м, ширина – 2,16 м. Машина оснащена двигателем Cummins мощностью 250 л.с. Расчет – 5 человек (водитель и 4 десантника).